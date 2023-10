Κοινωνία

Παραβατικότητα ανηλίκων: Χιλιάδες συλλήψεις τον Σεπτέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πόσο ήταν το σύνολο των περιστατικών και ποια ήταν τα συχνότερα εντοπιζόμενα αδικήματα.

-

Σε πολύ υψηλά επίπεδα κινήθηκαν το μήνα Σεπτέμβριο στη χώρα μας, τα ποσοστά εγκληματικότητας με δράστες ή κατηγορούμενους ανηλίκους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, «αθροιστικά συνελήφθησαν συνολικά 1.353 ανήλικοι για διάφορα αδικήματα, ενώ συνολικά σχηματίστηκαν 1.201 δικογραφίες για ισάριθμες υποθέσεις. Μεταξύ άλλων, από τα στοιχεία σε όλη την ελληνική επικράτεια, τον περασμένο μήνα συνελήφθησαν:

86 για πρόκληση σωματικών βλαβών,

17 για βιασμό ή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, πορνογραφία ανηλίκων,

242 για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και της οδικής ασφάλειας,

28 για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

75 για εξαρτησιογόνες ουσίες,

292 για εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας (κλοπές, ληστείες),

2 για αρπαγή ανηλίκων,

7 για εγκληματική οργάνωση, 8 για απείθεια και 4 για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων,

9 για πλαστογραφία, 4 για εμπρησμό και

16 για απειλή.

Η πλειονότητα των συλλήψεων καταγράφηκε στην Αττική, όπου μεταξύ άλλων συνελήφθησαν:

33 για πρόκληση σωματικών βλαβών,

10 για βιασμό ή γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, πορνογραφία ανηλίκων,

12 για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και της οδικής ασφάλειας,

13 για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

19 για εξαρτησιογόνες ουσίες,

147 για εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας (κλοπές, ληστείες).

Η Ελληνική Αστυνομία και οι κατά τόπους Διευθύνσεις τους θα συνεχίσουν να ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την ασφάλεια της νεολαίας, αντιμετωπίζοντας με τη δέουσα ευαισθησία φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας, ενός ζητήματος που απασχολεί πολλές χώρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Νεκρό 8χρονο παιδί - Το “ρούφηξε” αντλία πισίνας

Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κενά

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)