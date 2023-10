Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα τρία μέτρα κατά της ακρίβειας

Με βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας στα τρόφιμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο του βίντεο στο TikTok αναφέρθηκε στα τρία μέτρα της κυβέρνησης που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές, περιορίζοντας το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο. «Ναι ξέρω ότι η ακρίβεια ειδικά σε τρόφιμα είναι επίμονη. Όμως η κυβέρνηση θα είναι πάντα εδώ και θα χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της έτσι ώστε να περιορίσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρωθυπουργός στο βίντεο στο TikTok:

«Ακρίβεια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι έχουμε όλες τις λύσεις για το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά για να μοιραστώ μαζί σας τρία μέτρα τα οποία πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Πάμε να τα δούμε μαζί σε λίγα δευτερόλεπτα.

1.Με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που ήδη έχει ψηφιστεί από τη βουλή, όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ είναι πια υποχρεωμένα να μας κοινοποιούν τις αυξήσεις που τους κάνουν οι προμηθευτές τους. Κάνει ο προμηθευτής αύξηση; Τη βλέπουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ; Πρέπει να την γνωρίζουμε, έτσι στους ελέγχους που κάνουμε θα δίνουμε προτεραιότητα σε αυτούς που αυξάνουν τις τιμές τους.

2. Όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ πρέπει να ανεβάζουν στην πλατφόρμα του e- Καταναλωτή καθημερινά τις τιμές τους για τα φρούτα και τα λαχανικά. Η πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο βοηθάει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να επιλέγουν τελικά τις χαμηλότερες.

3. Η ταμπέλα με το νούμερο 5. Τι σημαίνει αυτό; Σε λίγο θα πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και θα βλέπετε μια ένδειξη που θα λέει -5%, αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές σε αυτά τα προϊόντα έχουν δεσμευτεί να κρατήσουν τις τιμές μειωμένες κατά 5% για το επόμενο εξάμηνο.

Ναι ξέρω ότι η ακρίβεια ειδικά σε τρόφιμα είναι επίμονη. Όμως η κυβέρνηση θα είναι πάντα εδώ και θα χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της έτσι ώστε να περιορίσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο».

«Την ώρα που συνεχίζεται το αμείωτο ράλι των τιμών στα τρόφιμα, με τις ανατιμήσεις να αγγίζουν σταθερά σε μηνιαία βάση το 10%, ο πρωθυπουργός επανεμφανίστηκε στο αγαπημένο του Tik-Tok για να μας παρουσιάσει τρία "μέτρα" κατά της ακρίβειας», σχολιάζει ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης.

Αναφέρει ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται «ούτε με καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ ούτε με αναρτήσεις στο διαδίκτυο», σημειώνοντας ότι «οι πολίτες αναμένουν -μάταια δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια- ουσιαστικές παρεμβάσεις, που θα χτυπούν την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στη ρίζα τους».

Ο κ. Γιαννούλης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη «επιλέγοντας το ρόλο του απλού παρατηρητή, υποβοήθησε και συνεχίζει να υποβοηθά την εκρηκτική άνοδο των τιμών, φέρνοντας σε απόγνωση τα νοικοκυριά που δεν μπορούν πλέον να καλύψουν βασικές τους ανάγκες».

