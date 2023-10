Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα τριπλασιάσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα

Τι δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διπλωματικά δύσκολη, αυτή, απόφαση της ΕΕ.

Η ΕΕ θα τριπλασιάσει την ανθρωπιστική της βοήθεια για ευάλωτους αμάχους στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτορπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο «Χ».

«Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υποστήριξη φτάνει σε όσους τη χρειάζονται», αναφέρει η φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνομιλία που είχε σήμερα με το γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών της με περιφερειακούς ηγέτες.

«Η Επιτροπή θα αυξήσει αμέσως το τρέχον κονδύλιο ανθρωπιστικής βοήθειας που προβλέπεται για τη Γάζα κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα ανεβάσει το σύνολο σε περισσότερα από 75 εκατομμύρια ευρώ. Θα συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η βοήθεια φτάνει σε όσους έχουν ανάγκη στη Λωρίδα της Γάζας. Η Επιτροπή υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται έναντι των τρομοκρατών της Χαμάς, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχεται υποστήριξη σε αθώους πολίτες στη Γάζα σε αυτό το πλαίσιο», τονίζει στην ανακοίνωση η πρόεδρος της Επιτροπής.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων, Γιανς Λέναρτσιτς δήλωσε: «Η Επιτροπή κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτός ο τριπλασιασμός της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι άμαχοι στη Γάζα μπορούν να εφοδιαστούν με τις βασικές ανάγκες που απαιτούνται. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ασφαλής και απεριόριστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια».

