Κοινωνία

Ζεφύρι: Νεκρό παιδί από πυροβολισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το 8χρονο αγόρι.

-

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένα 8χρονο αγόρι, στις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου.

Το παιδί είχε τραυματιστεί με κυνηγετικό όπλο στο Ζεφύρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον οδό Μαρίνου Αντύπα στο Ζεφύρι, σε επεισόδιο μεταξύ Ρομά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Νεκρό 8χρονο παιδί - Το “ρούφηξε” αντλία πισίνας

Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κενά

Λέσβος: 27χρονος θύμα τροχαίου “χάρισε ζωή” με τα όργανά του