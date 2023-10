Παρίσι: Συναγερμός και εκκένωση και σε σιδηροδρομικό σταθμό (βίντεο)

Μετά το Λούβρο και τις Βερσαλλίες, συναγερμός των γαλλικών αρχών και για τον κεντρικό σταθμό του τρένου.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός «Σταθμός της Λιόν (Gare de Lyon)» ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι και αποτελεί τον κεντρικότερο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, εκκενώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου το οποίο οι αρχές όφειλαν να εξετάσουν αν θα μπορούσε να γεννήσει κίνδυνο έκρηξης. Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, περίπου στις 16.35 τοπική ώρα (17.35 ώρα Ελλάδας), εντοπίστηκε το αντικείμενο στην Αίθουσα 2 του σταθμού με αποτέλεσμα το κτήριο να εκκενωθεί άμεσα από τις Αρχές.

Να σημειώσουμε ότι η εκκένωση έρχεται σε συνέχεια εκκενώσεων του Μουσείου του Λούβρου και του Ανακτόρου των Βερσαλιών την ίδια μέρα, μετά από απειλές τοποθέτησης βομβών στις συγκεκριμένες δημοφιλείς τοποθεσίες της Γαλλίας.

