Αθλητικά

Basket League: Νίκη-“θρίλερ” του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόλυτη ανατροπή από τους πράσινους, σε έναν αγώνα που έδειχνε να οδηγεί σε νίκη του Περιστερίου.

-

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη... φωτιά, αλλά δεν κάηκε, βασιζόμενος στο πείσμα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος με 11 προσωπικούς πόντους του στην τρίτη περίοδο, άναψε τη σπίθα της ανατροπής από το -19 (45-26) που βρέθηκε το «τριφύλλι» στο 23΄. Οι «πράσινοι» πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ στα 7΄΄ πριν τη λήξη, με τον Ματίας Λεσόρ να γράφει με φόλοου το τελικό 64-66 επί του Περιστερίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 2η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, αποτέλεσμα που ανέβασε το «τριφύλλι» στην κορυφή της κατάταξης με «2Χ2» στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζει χωρίς νίκη στην Α1 Ανδρών.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάριους Γκριγκόνις με 20 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και 11 ο Τζέριαν Γκραντ, σε μία βραδιά που οι υπόλοιποι «πράσινοι» κινήθηκαν κάτω του μετρίου. Από το Περιστέρι ξεχώρισαν οι Νέιτ Ρένφρο και Κένι Γουίλιαμς με 12 και 11 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 13-11, 36-24, 55-46, 64-66

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, που βρήκε το Περιστέρι στο +2 (13-11 στο 10΄), οι γηπεδούχοι «πάτησαν» στα λάθη και την αστοχία του Παναθηναϊκού και με εξαιρετικό passing game και άμυνα βρέθηκαν στο 14΄ στο +10 (23-13), ενώ πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (36-24).

Δίχως να χάσει τη διάρκεια του, το Περιστέρι απάντησε με επιμέρους σκορ 9-2 στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +19 (45-26 στο 23΄), αλλά υπολόγιζε χωρίς τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος με 11 προσωπικούς πόντους σε αυτό το διάστημα κράτησε «ζωντανό» τον Παναθηναϊκό και δίνοντας τη σκυτάλη του σκοραρίσματος στον Γκριγκόνις κάλυψε τις «πράσινες» ατέλειες και έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (55-46 στο 30΄).

Με τον Γκριγκόνις να εκτελεί από τα 6,75 ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -3 (57-54 στο 33΄), αλλά ο Ρένφρο κράτησε σε απόσταση το Περιστέρι (62-54), πριν ο Γκραντ πεισμώσει και φέρει τους «πράσινους» μία ανάσα από την ανατροπή (62-59). Ένα γκολ-φάουλ του Γκριγκόνις έφερε την ισοφάριση για το «τριφύλλι» (64-64), ο Γουίλιαμς βρήκε σίδερο από την περιφέρεια, όπως και ο Γκραντ, με τον Λεσόρ όμως να σπρώχνει τη μπάλα στο καλάθι στα 7΄΄ για τη λήξη και να ολοκληρώνει την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό, γράφοντας το 64-66, που ήταν και τελικό σκορ, καθώς ο Ντάνγκουμπιτς δεν βρήκε στόχο στο τρίποντο της νίκης.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Πουτσανίδης, Καρπάνος

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 4, Ντάνγκουμπιτς 6 (2), Χαντς 6 (1), Κασελάκης 8 (2), Τόμπσον 5, Μήτρου-Λονγκ 6, Ξανθόπουλος, Πουλιανίτης, Ρένφρο 12, Γουίλιαμς 11 (1), Χουγκάζ 4, Ζούγρης 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόσα 2, Μπαλτσερόφσκι 2, Γκραντ 11, Γκριγκόνις 20 (3), Ερνανγκόμεθ 4, Καλαϊτζάκης 16 (2), Μωραΐτης, Παπαπέτρου, Λεσόρ 8, Αντετοκούνμπο, Μαντζούκας 3 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από σούπερ-μάρκετ στην Ευκαρπία

Ζεφύρι: Νεκρό παιδί από πυροβολισμούς

Παρίσι: Συναγερμός και εκκένωση και σε σιδηροδρομικό σταθμό (βίντεο)