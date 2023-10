Κοινωνία

Κηφισιά: Χειροπέδες σε ανήλικους για ληστεία και ναρκωτικά

Δύο παιδιά συνελήφθησαν με βαριές κατηγορίες. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Συνελήφθησαν τα ξημερώματα του Σάββατου στην Κηφισιά τρεις ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν άνδρα και απευθύνοντας του απειλές και με τη χρήση κλαδιού δέντρου μεγάλου μήκους, το οποίο χρησιμοποίησαν για περεταίρω εκφοβισμό, αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν προσωπικά του αντικείμενα.

Αστυνομικοί της ομάδας Δράσης μόλις πληροφορήθηκαν σχετικά το συμβάν, ξεκίνησαν να αναζητούν τους δράστες και τους εντόπισαν.

Κατά τον έλεγχο που τους έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του ενός ποσότητα κάνναβης 1,5 γραμμαρίου και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της παραπάνω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

