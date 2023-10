Κόσμος

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν από τη Νότια Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει αξιωματούχος της Χαμάς για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

-

Παλαιστίνιοι οι οποίοι προσπαθούσαν να μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, περνώντας από τομέα που ο ισραηλινός στρατός παρουσίαζε ως ασφαλή, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν χθες Σάββατο αυτόπτες μάρτυρες και αξιωματούχοι της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στον θύλακα.

Προχθές Παρασκευή εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ, παρότρυνε πολίτες της Γάζας να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα του μικροσκοπικού θύλακα, κατά μήκος του νερού του Ουάντι Γάζα, «για την ασφάλειά τους», προσθέτοντας πως δεν θα γίνονταν πλήγματα από τον ισραηλινό στρατό εκεί πριν από τις 20:00.

Όμως αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν πως παλαιστίνιοι άμαχοι σκοτώθηκαν στον τομέα αυτό, παρότι κινήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και την υπηρεσία Τύπου της Χαμάς, δεκάδες άμαχοι που προσπαθούσαν να καταφύγουν στη νότια Γάζα σκοτώθηκαν σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες μετά το μεσημέρι της Παρασκευής.

Χθες Σάββατο αυτόπτης μάρτυρας του Γαλλικού Πρακτορείου είπε πως «φορτηγό που μετέφερε δεκάδες οικογένειες χτυπήθηκε κοντά στο Ουάντι Γάζα».

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP, ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε την πληροφορία.

Το πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο αν οι θάνατοι οφείλονταν σε πλήγματα του ισραηλινού στρατού.

Μπόρεσε να επιβεβαιώσει εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αντιστοιχούν σε κατηγορίες αυτοπτών μαρτύρων την Παρασκευή, αλλά όχι να επιβεβαιώσει ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε ισραηλινά πυρά.

«Δυο οχήματα χτυπήθηκαν κοντά σε νοσοκομείο του Κουβέιτ στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας», ανέφερε πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας της Χαμάς, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Ταλ Χάινριχ, εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε σε δημοσιογράφους χθες Σάββατο πως ο στρατός λαμβάνει «όλες τις προφυλάξεις» για να αποφεύγονται οι θάνατοι αμάχων.

Η Χαμάς ανέφερε χθες Σάββατο ότι «70 μάρτυρες» και 200 τραυματίες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καταμετρήθηκαν σε «σφαγή του Ισραήλ» με στόχο οικογένειες εκτοπισμένων, «έγκλημα μίσους».

Από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.500 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πάνω από 700 παιδιά.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, οι περισσότεροι στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.