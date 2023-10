Πολιτική

Εκλογές: Στις κάλπες σήμερα για τον δεύτερο γύρο

Στις κάλπες σήμερα για τις επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές σε 84 δήμους και 6 περιφέρειες. Πώς ψηφίζουμε.

Άνοιξαν από τις 07:00 οι κάλπες για τις επαναληπτικές εκλογές σε 84 δήμους και 6 περιφέρειες της χώρας.

Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές διεξάγονται έως τις 19:00 στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους.

Το σύνολο των εκλογικών τμημάτων σε αυτές τις εκλογές είναι 12.966 ενώ στον α' γύρο ήταν 22.722.

Η ενημέρωση για τη διεύθυνση του εκλογικού τμήματος στο οποίο ψηφίζουν σήμερα 5.641.683 Έλληνες πολίτες και 18.760 πολίτες ΕΕ που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα «Μάθε πού Ψηφίζεις» στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών https://mpp.ypes.gov.gr/ η οποία είναι προσβάσιμη και από το gov.gr. Σχετική ενημέρωση παρέχεται και από την τηλεφωνική γραμμή 2131361500, καθώς και από τα κατά τόπους ΚΕΠ και τους δήμους.

Για την ψηφοφορία θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 15.060 κάλπες.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα (έντυπη ή ψηφιακή) ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας, όπως και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει είναι αποδεκτά. Οι στρατιωτικοί και όσοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας θα πρέπει να προσκομίσουν τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, οι Αρχές έκδοσης δελτίων ταυτότητας λειτουργούν σήμερα έως τις 19:00.

Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, χορηγείται σε αυτόν έντυπη βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Στις περιοχές που διεξάγονται και οι δύο εκλογές, οι ψηφοφόροι προσέρχονται στο παραβάν αρχικά για τον δήμο και αφού ρίξουν το ψηφοδέλτιο στην αντίστοιχη κάλπη, επανέρχονται για την ψηφοφορία της περιφέρειας.

Στις επαναληπτικές εκλογές ο ψηφοφόρος δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την ψηφοφορία της περασμένης Κυριακής. Τα ψηφοδέλτια ωστόσο με σταυρούς προτίμησης μετράνε ως έγκυρα, ενώ οι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη.

