Αφγανιστάν: νέος ισχυρός σεισμός στα δυτικά

Ο "εγκέλαδος" ξαναχτύπησε το Αφγανιστάν. Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα το δυτικό Αφγανιστάν, ανακοινώθηκε από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το EMSC.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα δύο σεισμοί 6,3 Ρίχτερ έπληξαν τη χώρα, προκαλώντας από χιλιάδες θανάτους.

