“Στούντιο με θέα” - Κάτοικος Ισραήλ: κρυβόμαστε από τα παιδιά μας για να κλάψουμε (βίντεο)

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές του Σαμπί Μιωνή, που έφυγε από το Ισραήλ και ήρθε στην Ελλάδα.

Ο Σάμπυ Μιωνής, επιχειρηματίας που ζούσε στο Ισραήλ και επέστρεψε στην Ελλάδα, μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε με τα παιδιά του όταν ξέσπασαν οι επιθέσεις.

"Όταν άρχισαν να πέφτουν ρουκέτες πήγαμε στα καταφύγια. Η μεγάλη μου κόρη έπαθε κρίση πανικού και μου είπε μπαμπά δεν αντέχω αυτό κάθε χρόνο. Οπότε σαν πατέρας αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να προστατέψεις το παιδί σου. Πρώτα ήρθε η μεγάλη κόρη, με τη μητέρα της και μετά εγώ με την μικρή μου κόρη" είπε ο επιχειρηματίας από το Ισραήλ.

"Την πρώτη φορά πήγαμε έξι φορές στα καταφύγια. Είπα στην κόρη μου, 4 ετών, ότι κάνουμε ένα πάρτι και πρέπει να κρυβόμαστε. Όπως στην ταινία με τον Μπενίνι , «Η ζωή είναι ωραία…»" περιέγραψε το πώς προσπάθησε να περάσει τα όσα ζουν στα παιδιά του.

"Ελπίζω να μην εμπλακεί και η Χεζμπολάχ. Είδαμε φρικαλεότητες φοβερές. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Κρυβόμαστε από τα παιδιά μας να μην κλάψουμε", συνέχισε.

"Δεν έχουμε επιλογή. Πρέπει να κερδίσουμε. Την Χαμάς δεν την νοιάζει ο Παλαιστινιακός λαός. Θέλουν να σκοτώσουν εμάς, να έρθουν να σκοτώσουν εσάς, άλλους ευρωπαϊκούς λαούς", προειδοποίησε ο Σαμπι Μιωνής.

