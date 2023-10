Κόσμος

Μέση Ανατολή: Δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν μέλη της Χαμάς στα σύνορα με τον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα πως η αεροπορία έπληξε ομάδα ανθρώπων που θεωρεί πως ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν αντιαρματικούς πυραύλους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε πως τρεις μαχητές του από τον Λίβανο σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ, αφού ανατίναξαν τμήμα του συνοριακού φράκτη, πέρασαν στην άλλη πλευρά κι ενεπλάκησαν σε μάχη με στρατιώτες.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα πως η αεροπορία έπληξε ομάδα ανθρώπων που θεωρεί πως ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον στοιχείων του.

Ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με στοιχεία του BBC, έχει 169.000 άρτια εκπαιδευμένους στρατιώτες. Το Τελ Αβίβ έχει ήδη κινητοποιήσει επιπλέον 360.000 εφέδρους, ενώ διαθέτει συνολικά 465.000 εφέδρους. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπολογίζεται ότι αριθμεί 15.000 έως 20.000 «μαχητές», ενώ επιπλέον 6.000 ενόπλους έχει και η αδελφή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.

Σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα και 1,1 εκατ. έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Επικρατεί απόλυτος πανικός και χάος σε μία περιοχή, που βιώνει απόλυτο αποκλεισμό, έχοντας μείνει χωρίς παροχή ρεύματος, καυσίμων, τροφίμων και νερού.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η Γάζα έχει μετατραπεί σε «κολαστήριο», η Ε.Ε., επισημαίνει ότι το όριο του αναφαίρετου δικαιώματος του Ισραήλ στην άμυνα είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και οι ΗΠΑ έχουν καλέσει την κυβέρνηση Νετανιάχου να απαντήσει «αναλογικά».

