Πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα: Η Χαμάς είναι σαν τον ISIS, πρέπει να τη διαλύσουμε

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της Ελλάδας

Την ευγνωμοσύνη του για τη δημόσια στήριξη, την αλληλεγγύη που έλαβε από Έλληνες και την ελληνική κυβέρνηση και όλο το πολιτικό φάσμα, εξέφρασε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς. «Η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε την υποστήριξή της για την Ισραήλ και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, καθώς και την καταδίκη της Χαμάς και των θηριωδιών της. Λάβαμε υποστήριξη από όλο το πολιτικό φάσμα, εκτός μιας πολύ μικρής μειοψηφίας» ανέφερε ο Νόαμ Κατς.

Ειδική αναφορά έκανε ο Ισραηλινός πρέσβης στη στρατηγική φιλία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, τονίζοντας πως οι δύο χώρες έχουν άριστες σχέσεις. Στάθηκε στη βοήθεια που παρείχε η Ελλάδα στη μεταφορά πολλών ανθρώπων, καθώς οι πτήσεις διακόπηκαν. Σκιαγραφώντας τα αισθήματα του ισραηλινού λαού, είπε πως αιφνιδιάστηκε και ότι είναι σοκαρισμένος, αλλά ταυτόχρονα και απολύτως αποφασισμένος και ενωμένος.

Εν συνεχεία, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαμήνυσε πως «ο πόλεμος του Ισραήλ είναι μόνον εναντίον της Χαμάς». Ειδικότερα, είπε πως «ο στόχος του Ισραήλ είναι να νικήσει και να καταστρέψει τον τρομοκρατικό στρατό που χτίστηκε από τη Χαμάς και καθαρά πραγματοποίησε τη βάρβαρη, απάνθρωπη επίθεση στο Ισραήλ, απρόκλητα σε ημέρα αργίας σφαγιάζοντας περισσότερους από 1.300 ανθρώπους άνδρες γυναίκες μωρά ενώ πήρε και πολλούς ομήρους ακόμη και γυναίκες με τα παιδιά τους (περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν πολλοί σε κρίσιμη κατάσταση)».

«Αυτός ο τρομοκρατικός στρατός δεν μπορεί να μείνει στη θέση του γιατί αν δεν τον διαλύσουμε, θα είναι ικανός να πραγματοποιήσει άλλες παρόμοιες επιθέσεις» πρόσθεσε και σημείωσε ότι η Χαμάς είναι μια οργάνωση σαν το ISIS. «Έχει μια εξτρεμιστική και ριζοσπαστική ιδεολογία και πρέπει να τη νικήσουμε όπως ο κόσμος νίκησε το ISIS» τόνισε. «Ο πόλεμος είναι απέναντι στη Χαμάς. Ο στόχος είναι η αποξήλωση των στρατιωτικών της ικανοτήτων, να καταστραφεί ο στρατός της τρομοκρατίας, ακριβώς όπως έγινε και με την περίπτωση του ISIS και τον τρόπο με τον οποίο η Ράκα και η Μοσούλη απελευθερώθηκαν από την κατοχή του Ισλαμικού Κράτους. Δεν είναι ένας πόλεμος εναντίον αμάχων. Δεν είναι ένας πόλεμος κατά των Παλαιστινίων. Δεν είναι ένας πόλεμος που τον θέλαμε. Μας εξανάγκασαν. Στοχεύει τους τρομοκράτες της Χαμάς και τα μέσα της και ενεργούμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων. Καλούμε τους άμαχους να φύγουν. Δημιουργούμε ασφαλείς διαδρόμους εκκένωσης. Αυτή που εμποδίζει και καλεί τους ανθρώπους να μην φεύγουν και να τους εμποδίζει να φύγουν από τις περιοχές που πρόκειται να επιχειρήσουμε, είναι η Χαμάς. Εάν επιχειρήσουμε και με τον τρόπο που θα επιχειρήσουμε, θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται δυνατό να προστατεύσουμε τους αμάχους που δεν μπόρεσαν να φύγουν» ανέφερε.

Μιλώντας για την ανάγκη επίλυσης της σύγκρουσης στην περιοχή, είπε πως θα γίνει από ανθρώπους που είναι δεσμευμένοι για πολιτική και διπλωματική λύση, και όχι από βάρβαρους τρομοκράτες της Χαμάς που είναι αφοσιωμένοι στον θάνατο και στη γενοκτονία των Ισραηλινών και απορρίπτουν οποιαδήποτε ειρηνική λύση.

Αναφερθείς στα κίνητρα της Χαμάς, είπε πως είναι γενοκτονική και εγκληματική οργάνωση προσηλωμένη στο σκοπό της πλήρους καταστροφής του κράτους του Ισραήλ. «Θέλουν να αλλάξουν την πορεία της ιστορίας, είναι μέρος ενός πολύ ριζοσπαστικού άξονα τρομοκρατίας και εξτρεμισμού, η οποία καθοδηγείται από το Ιράν. Έχει στη Μέση Ανατολή άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Χρηματοδοτείται, καθοδηγείται, εκπαιδεύεται, συντονίζει τις στρατιωτικές, τρομοκρατικές ενέργειες με σκοπό να αποσταθεροποιήσει όλη τη Μέση Ανατολή» σημείωσε.

Εξέφρασε την πεποίθηση πως το Ισραήλ είναι ισχυρό και πρόκειται να νικήσει. «Η Χαμάς είναι τρομοκρατικός οργανισμός, θα πρέπει να τον καταστρέψουμε όσο είναι δυνατό, με την πλήρη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Πρέπει να απελευθερώσουμε τη Γάζα από την κατοχή της Χαμάς».

Ανέφερε ότι η Χαμάς κατέκτησε τον έλεγχο, με ένα αιματηρό πραξικόπημα, της Λωρίδας της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, και εγκαθίδρυσε «ένα κράτος τρομοκράτη που κάναμε λάθος να πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει πιο ρεαλιστικό επειδή έπρεπε να διαχειριστεί τη ζωή 2 εκατ. ανθρώπων. Αποδείχθηκε πως δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτούς τους ανθρώπους, τους θυσιάζει, τους χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες για τις κακόβουλες ενέργειες της. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την τρομοκρατική οργάνωση. Αν δεν το κάνουμε, θα δούμε επανάληψη των θηριωδιών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Είναι μια απειλή εναντίον των αξιών που πρεσβεύουμε και του ελεύθερου κόσμου. Δεν είναι μια πολιτική σύγκρουση. Είναι μια επίθεση στον πολιτισμό» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενη εμπλοκή του Λιβάνου ή του Ιράν, είπε πως το Ισραήλ ήταν πολύ καθαρό: «Στείλαμε μηνύματα στον άξονας ριζοσπαστικής τρομοκρατίας, που καθοδηγείται από το Ιράν, να μείνει έξω από τη σύγκρουση. Ελπίζω ότι το μήνυμα αυτό θα γίνει πλήρως κατανοητό. Ελπίζουμε να μην κάνουν λανθασμένους υπολογισμούς. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντι σε κάθε απειλή».

