Εκλογές - Μπακάκος: πότε θα έχουμε τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα (βίντεο)

Για την αποχή, και τον χρόνο που θα έχουμε τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα μίλησε ο Δημήτρης Μπακάκος, Γενικός Διευθυντής της Singular Logic.

Οι κάλπες έχουν ανοίξει και μετά την μεγάλη αποχή που καταγράφηκε στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή συμμετοχή.

Ο Δημήτρης Μπακάκος, Γενικός Διευθυντής της Singular Logic, μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" του ΑΝΤ1 και είπε μεταξύ άλλων το πότε θα έχουμε τα πρώταασφαλή αποτελέσματα.

Όπως είπε στις "11:00, 14:00 και 17:00 θα γίνεται η ενημέρωση για τη συμμετοχή".

"Όσον αφορά τα αποτελέσματα, όπως είπε λίγο πριν τις 20:30 θα έχουμε τις πρωτες ασφαλείς εκτιμήσεις" και είπε ότι στα περισσότερα αποτελέσματα μετά τις 20:30 θα υπάρχει ένα 0,5% ποσοστό σφάλματος. Ακόμη και σε περιοχές "ντέρμπί" .

Τα τελικά αποτελέσματα θα τα έχουμε το βράδυ, είπε και τόνισε ότι "η αποχή δεν παίζει κάποιον ρόλο στο πόσο εύκολα ή δυσκολα υπάρχει εκτίμηση για το αποτέλεσμα".

