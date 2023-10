Πολιτική

Εκλογές – Μπακογιάννης: Ψήφος για το μέλλον της γειτονιάς και της πόλης μας (βίντεο)

Ο κ. Μπακογιάννης απηύθυνε κάλεσμα στους Αθηναίους να προσέλθουν στις κάλπες

Στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο δήμαρχος Αθηναίων και εκ νέου υποψήφιος Κώστας Μπακογιάννης, συνοδευόμενος από την οικογένειά του.

«Όμορφη μέρα, σήμερα αποφασίζουν οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι για το μέλλον της γειτονιάς τους, της πόλης τους. Ψηφίζουμε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά για το αύριο», δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης.

Επίσης, απηύθυνε κάλεσμα στους Αθηναίους να προσέλθουν στις κάλπες. «Προτρέπω όλους πριν τη βόλτα τους να περάσουν από τις κάλπες. Η Αθήνα είναι όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

