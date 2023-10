Κόσμος

Ισραήλ: Υπουργός ζητά να κλείσει το Αλ-Τζαζίρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατηγορίες εξαπολύει το ισραήλ στο αραβικών συμφερόντων διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο.

-

Ο υπουργός Επικοινωνίας του Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή ότι ζητάει από το υπουργικό συμβούλιο να εγκρίνει πρότασή του να κλείσει το τοπικό γραφείο του Αλ Τζαζίρα και κατηγόρησε το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ ότι παρακινεί τον κόσμο να υποστηρίξει τη Χαμάς, καθώς και ότι εκθέτει ισραηλινούς στρατιώτες σε επιθέσεις από τη Γάζα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ομίχλες την Κυριακή

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

Γάζα - ΠΟΥ: η απομάκρυνση χιλιάδων ασθενών ισοδυναμεί με “θανατική ποινή”