Μέση Ανατολή: Νεκρός υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος της Χαμάς

Άλλοι τρομοκράτες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκαν επίσης, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως σκότωσαν στη Γάζα άλλον έναν ύποπτο ως οργανωτή των μεγάλης κλίμακας επιθέσεων που πραγματοποίησε η Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις του Ισράηλ (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, IDF), πρόκειται για τον διοικητή των μονάδων της Χαμάς στη Χαν Γιούνις, Μπιλάλ Αλ Κέντρα, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές το βράδυ του Σαββάτου.

Άλλοι τρομοκράτες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση.

