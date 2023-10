Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Εκφράζουμε την καταδίκη μας στην αντιλαϊκή πολιτική (εικόνες)

Τι δήλωσε μετά την ψήφο του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στο 2798ο εκλογικό τμήμα στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας ψήφισε λίγο πριν τις 10 το πρωί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αμέσως μετά δήλωσε:

«Σήμερα ολοκληρώνουμε τη νίκη της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Πάτρα με τον Κώστα Πελετίδη, στην Καισαριανή με τον Ηλία Σταμέλου, στην Πετρούπολη με τον Βαγγέλη Σίμου, στο Χαϊδάρι με τον Μιχάλη Σελέκο, στον Τύρναβο με τον Στέλιο Τσικριτσή και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκφράζουμε την καταδίκη μας στην αντιλαϊκή πολιτική συνολικά στους εκπροσώπους όλων των άλλων συνδυασμών».

