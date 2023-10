Πολιτική

Εκλογές - Δούκας: Πάρτε την αναμέτρηση αυτή στα χέρια σας για τη νίκη της Αθήνας

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων και αντίπαλος του Κώστα Μπακογιάννη, Χάρης Δούκας.

«Ελάτε να ψηφίσετε με αισιοδοξία» δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τον β γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών

«Πάρτε την αναμέτρηση αυτή στα χέρια σας για τη νίκη της Αθήνας» επεσήμανε..

Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα Τώρα» προσήλθε στις 10:05 στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας, Ταϋγέτου 60 (21ο Γυμνάσιο Αθηνών).

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Δούκα

«Την περασμένη Κυριακή, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι άνοιξαν τον δρόμο για τη μεγάλη αλλαγή στην πόλη. Σήμερα ολοκληρώνουμε το άλμα για την Αθήνα του αύριο, για μία Αθήνα πράσινη και καθαρή, ασφαλή και δημιουργική για όλους. Προϋπόθεση η μεγάλη συμμετοχή.

Ελάτε να ψηφίσετε με αισιοδοξία, πάρτε την αναμέτρηση αυτή στα χέρια σας, για τη νίκη της Αθήνας, για να μείνει ζωντανή η ελπίδα. Ελάτε μαζί να νικήσουμε».

