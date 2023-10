Οικονομία

“Μόνιμη μείωση τιμής” από σήμερα στα σούπερ μάρκετ

«Μόνιμη μείωση τιμής» στα ράφια. Ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές.

Από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου οι καταναλωτές θα μπορούν να βρίσκουν, σταδιακά, στα ράφια των σούπερ μάρκετ την ειδική σήμανση για τα προϊόντα που θα έχουν για έξι μήνες έκπτωση 5% καθώς τέθηκε σε ισχύ η νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης «Μόνιμη Μείωση Τιμής» στη μάχη κατά της ακρίβειας, με άμεσο στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην πληθωριστική κρίση.

Μέχρι στιγμής οι βιομηχανίες τροφίμων έχουν δηλώσει 100 κωδικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του υπουργείου.

Την ίδια ώρα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα για πιθανή παραβίαση του νόμου για την αισχροκέρδεια.

Η υπουργική απόφαση για «κλειδωμένες» τιμές τουλάχιστον κατά 5% και για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών έχει ήδη δημοσιευτεί και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου σε ποια προϊόντα, ποιων εταιρειών έχουν δεχθεί ανατιμήσεις από τους προμηθευτές. «Στόχος να καταφέρουμε, τουλάχιστον, 500 κωδικοί προϊόντων να έχουν μείωση στο ράφι» τόνισε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας αναφερόμενος στην ειδική σήμανση σε προϊόντα που θα έχουν σταθερή μείωση τουλάχιστον 5% επί ένα εξάμηνο. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «από την επόμενη εβδομάδα, οι καταναλωτές θα αρχίσουν να βλέπουν τις ειδικές σημάνσεις στα σούπερ μάρκετ για τα προϊόντα στα οποία μειώνεται η τιμή τους».

«Οτιδήποτε θεσμοθετήσει η πολιτεία για το καλό των καταναλωτών, όλες οι επιχειρήσεις των σούπερ μάρκετ θα το εφαρμόσουν» επισημαίνει σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς. «Η Ένωση ενθαρρύνει οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. Το μόνο που ζητάμε είναι να γίνεται με έναν αποτελεσματικό τρόπο και όχι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος λειτουργίας αλλά και σε λάθη ενδεχομένως».

Εστιάζοντας στο μέτρο περί μόνιμης μείωσης τιμής ο κ. Πεταλάς σημειώνει ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει του υπουργείο με τη σταθερή μείωση 5% επί ένα εξάμηνο είναι να ενθαρρύνει προμηθευτές να προχωρήσουν σε μειώσεις στους τιμοκαταλόγους τους, στις προτεινόμενες τιμές. «Είναι ένα μέτρο που αν λειτουργήσει θα βοηθήσει σίγουρα στην μείωση των τιμών και στην μείωση του πληθωρισμού» τονίζει ο κ. Πεταλάς και συμπληρώνει: «Η δέσμευση τιμής για έξι μήνες είναι μια μεγάλη περίοδος, ειδικά σε τόσο έντονες περιόδους αλλαγών. Εύχομαι να πετύχει και να βρεθούν πολλές επιχειρήσεις που θα το ακολουθήσουν. Αναμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθούν όσοι από τους προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα ή πάρουν το ρίσκο να δεσμευτούν για μόνιμες μειώσεις τιμών».

Σε ό,τι αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις ο κ. Πεταλάς τοποθετεί σε ένα χρόνο από σήμερα την έναρξη της σταθερής πτωτικής πορείας των τιμών στα τρόφιμα με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταραχές στο ενεργειακό κόστος ή άλλες αναταράξεις και φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, σπεύδει να σημειώσει ότι με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή τα πράγματα έχουν γίνει περίπλοκα και δεν μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος της επίδρασης στο κόστος της ενέργειας στο άμεσο μέλλον. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αιτίες που οδήγησαν στις ανατιμήσεις τα τελευταία 3 με 4 χρόνια ήταν πολύ ισχυρές όπως το κόστος της ενέργειας, η δυσκολία της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και το κόστος μεταφοράς. Αρκετά από αυτά αρχίζουν να δείχνουν τάσεις υποχώρησης και ομαλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν κάποιες επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση των τιμών. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη και στα ράφια των σούπερ μάρκετ το επόμενο διάστημα».

Θετική η ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Συμμάχους στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων αναζητά ο υπουργός Ανάπτυξης προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα που έχει ανακοινώσει κατά της ακρίβειας. Στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκε πρόσφατα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), υπό τον πρόεδρό του, Ιωάννη Γιώτη ζητώντας στήριξη. «Η ακρίβεια είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Για αυτό ζήτησα από την ελληνική βιομηχανία τροφίμων να αγκαλιάσει την νέα κυβερνητική πρωτοβουλία για ''Μόνιμη Mείωση Tιμής'' σε σημαντικά καταναλωτικά προϊόντα. Πολιτεία και βιομηχανία εργαζόμαστε με έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην πληθωριστική κρίση. Είμαστε πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία με τον ΣΕΒΤ για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και την τόνωση του ανταγωνισμού. Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες σε όλο το μήκος της αγοράς για να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές για τον καταναλωτή» ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

«Όπως πράξαμε με το ''Καλάθι του Νοικοκυριού'' το προηγούμενο διάστημα, έτσι και σήμερα, θα σταθούμε δίπλα στους καταναλωτές σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Γιώτης.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023 την έγγραφη δέσμευση στο υπουργείο Ανάπτυξης. Ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης θα λαμβάνεται η τιμή ραφιού στις 19/9/23. Επίσης, ορίζεται ότι τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τοποθετήσουν στο ράφι με τα προϊόντα μειωμένης τιμής ειδικό σήμα που θα φέρει συγκεκριμένες επισημάνσεις και προδιαγραφές. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν στη διάθεσή τους 25 ημέρες από τη στιγμή που ο προμηθευτής θα τους γνωστοποιήσει τη μείωση τιμής για να τοποθετήσουν το ειδικό ταμπελάκι στο ράφι. Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία δηλώσει ψευδώς ότι προχώρησε σε μείωση τιμής αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή κυρώσεων είναι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, τα σούπερ μάρκετ με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 90 εκατ. ευρώ υποχρεούνται να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώσεις για οποιαδήποτε αύξηση τιμής αφορά βασικά προϊόντα. Η υποχρέωση αφορά 59 κατηγορίες προϊόντων. Οι ανακοινώσεις για οποιαδήποτε αύξηση τιμής θα αποστέλλονται στο υπουργείο Ανάπτυξης κάθε Τρίτη, έως τις 15:00. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ από τη ΔΙΜΕΑ.

Επίσης, οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ υποχρεούνται επίσης να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης ενδεικτικές τιμές πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων. Οι ανακοινώσεις των ενδεικτικών λιανικών τιμών πώλησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων θα αποστέλλονται κάθε Τρίτη, στις 09:00 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis.gr ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να ανακοινώνει το εύρος των τιμών που επικρατούν στα καταστήματα είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis, είτε στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

