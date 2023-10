Κόσμος

Μέση Ανατολή: Πλήγμα της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ιράν την Κυριακή ότι προσπαθεί να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο πολέμου αναπτύσσοντας όπλα μέσα ή μέσω της Συρίας, καθώς το Ισραήλ εντείνει την αντεπίθεση στη Γάζα στα νότια.

-

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες αναφέρονται το πρωί της Κυριακής στο βόρειο Ισραήλ από επίθεση της Χεζμπολάχ, αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που και η Χαμάς επαναλαμβάνει τις βολές με ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ιατρικές πηγές στο Ισραήλ αναφέρουν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ακόμη σε χωριό στο βόρειο Ισραήλ, πολύ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ ανέφερε ότι η φιλοϊρανική οργάνωση εκτόξευσε από τον νότιο Λίβανο πύραυλο κατά του ισραηλινού χωριού Στούλα. Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, το Αλ Μανάρ, επρόκειτο για τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο. Με επακόλουθη ανακοίνωση ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν έως και τέσσερα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ιράν την Κυριακή ότι προσπαθεί να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο πολέμου αναπτύσσοντας όπλα μέσα ή μέσω της Συρίας, καθώς το Ισραήλ εντείνει την αντεπίθεση στη Γάζα στα νότια.

Απαντώντας σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X που έθετε ένα τέτοιο σενάριο, ο Τζόσουα Ζάρκα, επικεφαλής στρατηγικών υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, είπε: «Είναι (οι Ιρανοί)».

Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο

Παράλληλα, οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο και τη δύναμη κρούσης του στην ανατολική Μεσόγειο "για την αποτροπή εχθρικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ" και "κάθε προσπάθειας να εξαπλωθεί ο πόλεμος μετά την επίθεση της Χαμάς", σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, ο Λόιντ Όστιν.

Το USS Eisenhower και τα πλοία συνοδείας του θα ενωθούν με το πρώτο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, που αναπτύχθηκε στην περιοχή μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, επιδεικνύοντας την "ατσάλινη δέσμευση" της Ουάσιγκτον "στην ασφάλεια του Ισραήλ" και την "αποφασιστικότητά της να αποτρέψει οποιονδήποτε κρατικό ή μη κρατικό παράγοντα που επιδιώκει την κλιμάκωση αυτού του πολέμου", ανέφερε ο κ. Όστιν στο δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στο αμερικανικό Πεντάγωνο.

Οι ΗΠΑ άρχισαν εξάλλου να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων πυρομαχικών, ενώ προειδοποίησαν δυνάμεις της περιοχής εναντίον της εξάπλωσης του πολέμου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως σκότωσαν άλλον έναν αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα που θεωρείται ύποπτος ως οργανωτής των μεγάλης κλίμακας επιθέσεων που πραγματοποίησε η Χαμάς. Ο Μπιλάλ Αλ Κέντρα, διοικητής των μονάδων της Χαμάς στη Χαν Γιούνις, σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές χθες το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα το πρωί οι IDF.

Άλλοι τρομοκράτες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση. Ο απολογισμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη είχε φθάσει σήμερα το πρωί τους 2.383 Παλαιστινίους, ενώ σε 10.814 ανέρχονται οι τραυματίες, σύμφωνα με πηγές στο παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας κα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Στη Γάζα, ο απολογισμός έφθασε τους 2.329 Παλαιστίνιους νεκρούς και τους 9.714 τραυματίες, ενώ στη Δυτική Όχθη έχουν καταγραφεί 54 νεκροί και 1.100 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου που άρχισε η σύγκρουση ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ. Συνολικά 300 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 800 τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε υπουργείο.

Χθες Σάββατο το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία των αμάχων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χωριστές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με δελτία Τύπου του Λευκού Οίκου.

Νεκροί 3 μαχητές της Χαμάς που πέρασαν τα σύνορα με τον Λίβανο

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε πως τρεις μαχητές του από τον Λίβανο σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ, αφού ανατίναξαν τμήμα του συνοριακού φράκτη, πέρασαν στην άλλη πλευρά κι ενεπλάκησαν σε μάχη με στρατιώτες.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα πως η αεροπορία έπληξε ομάδα ανθρώπων που θεωρεί πως ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον στοιχείων του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ομίχλες την Κυριακή

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

Γάζα - ΠΟΥ: η απομάκρυνση χιλιάδων ασθενών ισοδυναμεί με “θανατική ποινή”