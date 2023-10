Πολιτική

Εκλογές: μικρότερο το ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με τις πρώτες κάλπες

Τι αναφέρει η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ποια περιοχή έχει τα χαμηλότερα ποσοστά.

Μικρότερη συμμετοχή σε σχέση με την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, καταγράφεται από το υπουργείο Εσωτερικών.



Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, η συμμετοχή στις 11.30 π.μ. έφτασε το 10,7%, έναντι του 13,8% που ήταν συμμετοχή την προηγούμενη Κυριακή την ίδια ώρα, με την Αττική να σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά.

