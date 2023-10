Κόσμος

Μέση Ανατολή: Θέμα ωρών η χερσαία επέμβαση στη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει και συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τη βόρεια Γάζα ενόψει της αναμενόμενης χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός θα επιχειρήσει «οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει νέα διορία καλώντας τους αμάχους που παραμένουν στη βόρεια Γάζα να κατευθυνθούν νότια μεταξύ μέχρι και 13:00 τοπική ώρα. Στην ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αναφέρεται πως ο στρατός δεν θα επιτεθεί στην οδό αυτή κατά την αναφερόμενη χρονική περίοδο.

Όσοι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των οικογενειών τους θα πρέπει να κατευθυνθούν προς νότο, αναφέρεται στη δήλωση του ισραηλινού στρατού, στην οποία προστίθεται πως η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα, φροντίζει για τα μέλη της και τις οικογένειές τους.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι η Χαμάς εμποδίζει την αναχώρηση αμάχων. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την ισλαμιστική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί τον ίδιο τον πληθυσμό της ως ανθρώπινη ασπίδα.

Πρόκειται για το τρίτο τελεσίγραφο που δίνει ο ισρασηλινός στρατός από την Παρασκευή που έδωσε εντολή στους αμάχους της Γάζας να μετακινηθούν από τον βορρά προς τον νότο.

«Κοιτάμε πάντα γύρω μας, σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε σύμφωνα με τους Times of Israel. «Οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιχειρήσουν οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή για να εκπληρώσουν τους στόχους ασφαλείας του Ισραήλ. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για όλα».

Τρεις οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για άλλη μια επίθεση με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους στα σύνορα με τον Λίβανο, την τρίτη. Υποστηρίζει ότι στόχευσε ένα ισραηλινό τανκ.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στρατεύματά του στοχοποιήθηκαν σε επίθεση με πυραύλους ATGM στα σύνορα, προσθέτοντας ότι ως απάντηση πλήττουν θέσεις της Χεζμπολάχ.

Επίσης, ένα άτομο σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν από επίθεση της Χεζμπολάχ στην πόλη Στούλα.

