Εκλογές: Ψήφισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η ΠτΔ άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στα Γκράβα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ασκησε το εκλογικό της δικαίωμα στις 12:00 στο 21ο Γενικό Λύκειο Γκράβας στο τμήμα 610, όπως είχε ψηφίσει και την περασμένη Κυριακή.

