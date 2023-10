Αθλητικά

Πάλη - Καστανάς: Αφιέρωσε το μετάλλιό του στη νονά του που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Λιβύη

Ηταν υποχρέωσή μου να φέρω ένα μετάλλιο. Θέλω να το αφιερώσω στην νονά μου, η οποία έφυγε στο τροχαίο στην Λιβύη, είπε με βουρκωμένα μάτια, ο νεαρός παγκόσμιος πρωταθλητής.

-

Τα συναισθήματα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Grappling, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λουτράκι, είναι πολλά. Αυτός, όμως, που συγκλόνισε άπαντες, είναι ο Θάνος Καστανάς.

Ο νεαρός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος κατέκτησε δύο μετάλλια, αφιέρωσε την επιτυχία του, στην αδικοχαμένη νονά του, που ήταν ένα από τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος, που συνέβη στην Λιβύη και συγκλόνισε προ ημερών την ελληνική κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο πολίτες βρήκαν τραγικό θάνατο σε δυστύχημα στην Λιβύη, ενώ συμμετείχαν στην αποστολή της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αφρικανική χώρα.

Μεταξύ των νεκρών, ήταν και η Εύη Ανδρεαδάκη, νονά του Καστανά και νοσηλεύτρια του 251 ΓΝΑ, η οποία συνόδευε την αποστολή ως μέλος της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ηταν υποχρέωσή μου να φέρω ένα μετάλλιο. Θέλω να το αφιερώσω στην νονά μου, η οποία έφυγε στο τροχαίο στην Λιβύη» είπε με βουρκωμένα μάτια, ο νεαρός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος το μόνο που κατάφερε να πει στην συνέχεια, ήταν ότι η νονά του ήταν ένα άτομο που πάντα ήθελε να βοηθήσει.



