Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ: Η Ελλάδα καταδικάζει κάθε τρομοκρατική δράση

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε, επίσης, τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη ανθρωπιστικής προστασίας των αμάχων.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του του Ισραήλ, Eli Cohen, είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς και επανέλαβε την απερίφραστη καταδίκη από την Ελλάδα κάθε τρομοκρατικής δράσης και απάνθρωπης μεταχείρισης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη διάρκεια της οποίας επαναβεβαίωσε τη στήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας.

ΥΠΕΞ: Σύσταση για αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη και Λίβανο

«Συνιστούμε στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή, εκτός των απολύτως απαραίτητων, επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Συνιστούμε στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή, εκτός των απολύτως απαραίτητων, επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο.

