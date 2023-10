Κόσμος

Μέση Ανατολή - Νετανιάχου: Θα συντρίψουμε τη Χαμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης

-

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε την Κυριακή για πρώτη φορά, συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ενότητα που επιδεικνύουν οι Ισραηλινοί στέλνει ένα μήνυμα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου στους υπουργούς του. «Οι ισραηλινές δυνάμεις γνωρίζουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους και κατανοούν ότι αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα του στρατού στο Τελ Αβίβκαι ξεκίνησε με τους υπουργούς να τηρούν ενός λεπτού σ

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν εναέρια

Εκλογές - Δούκας: Με... βρώμικο γιόρτασε τη νίκη στον Δήμο Αθηναίων ο Ανδρουλάκης (εικόνες)

Πέραμα - Γιάννης Λαγουδάκος: Ξανά δήμαρχος στον ίδιο δήμο μετά από 17 χρόνια