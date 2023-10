Κόσμος

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν 126 όμηροι που απήχθησαν από τη Χαμάς

Ο στρατός βρήκε επίσης νεκρούς ορισμένους από τους ομήρους, χωρίς να διευκρινίσει πόσους, σε τοπικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε στη Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε 126 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την πολύνεκρη επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν αρχικά ότι περίπου 150 Ισραηλινοί και αλλοδαποί κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα. Αξιωματούχοι εξήγησαν ότι ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω αφού εντοπίστηκαν πτώματα αγνοουμένων στο νότιο Ισραήλ και ενδέχεται ακόμη να αλλάξει.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ είπε σήμερα ότι «επιβεβαιώθηκε» ο αριθμός των 126 ομήρων. Ο στρατός βρήκε επίσης νεκρούς ορισμένους από τους ομήρους, χωρίς να διευκρινίσει πόσους, σε τοπικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε στη Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, 22 όμηροι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα. Η οργάνωση είχε απειλήσει ότι θα σκότωνε τους ομήρους για κάθε απροειδοποίητο πλήγμα του Ισραήλ σε κατοικίες Παλαιστινίων.

Ο Χεχτ είπε ότι 286 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των επιχειρήσεων.

