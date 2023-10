Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για τη Δευτέρα αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Πιθανότητα βροχής στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος. Στη δυτική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ηπειρο και τη δυτική Στερεά όπου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβητοί 2 με 3, και βαθμιαία βορειοδυτικοί στο Ιόνιο έως 4 μποφόρ. Οι άνεμοι θα πνέουν από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα υπόλοιπα αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι 3 με 4 βαθμους χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός. Γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

