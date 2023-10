Πολιτική

Εκλογές - Στίγκας: Οι τοπικοί άρχοντες να μην έχουν εξαρτήσεις από κυβερνήσεις

Ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών» άσκησε το πρωί το εκλογικό του δικαίωμα, συνοδευόμενος από συνεργάτες του και στελέχη του κόμματος.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε το πρωί της Κυριακής 15ης Οκτωβρίου 2023 στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης «Δελμούζειο», ο Πρόεδρος της Κ.Ο. των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», Βασίλης Στίγκας.

Ο κ. Στίγκας έφτασε γύρω στις 10:30 το πρωί στο εκλογικό κέντρο, συνοδευόμενος από συνεργάτες και στελέχη του κόμματος.



Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Πρόεδρος Βασίλης Στίγκας, δήλωσε -μεταξύ άλλων- χαρακτηριστικά:



«Νομίζω ότι έφθασε η ώρα να σταματήσει η κοινή αντίληψη ότι οι τοπικοί άρχοντες θα πρέπει να έχουν εξαρτήσεις και “καπελώματα” από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Άλλωστε ο ελληνικός λαός την περασμένη Κυριακή έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα με την αποχή η οποία ήταν η μεγαλύτερη από το 1974 μέχρι σήμερα.

Επομένως αυτά τα νέα δεδομένα της εποχής μας θα πρέπει να τα αξιολογήσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το καλό του τόπου».





