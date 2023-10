Οικονομία

Αθηνών - Θηβών: νέα χάραξη και βελτιώσεις στην παλαιά εθνική οδό

Το έργο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της νέας χάραξης και βελτίωσης της υφιστάμενης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θήβας, τμήματα της οποίας έχουν υποστεί καταστροφές από πλημμυρικά φαινόμενα.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 46.7 εκ. ευρώ, δημοπρατήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Αττικής.

Επισημαίνεται ότι η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Θήβας παραλαμβάνει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς εξυπηρετεί τόσο την τοπική όσο και την υπερτοπική κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη οδός που συνδέει την Αττική Οδό με τη Θήβα, προτιμάται από τα οχήματα καθώς όχι μόνο συντομεύεται ο χρόνος διαδρομής όσον αφορά στους προορισμούς της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά είναι οικονομικότερη καθώς δεν έχει διόδια.

Ειδικότερα με τα έργα τροποποιείται η χάραξη της υφιστάμενης Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, για μήκος 3,5 χλμ., προκειμένου να αποφευχθούν οι πολλαπλές διασταυρώσεις της Π.Ε.Ο. με το ρέμα Σούρες. Με αυτόν τον τρόπο απομπλέκεται πλήρως από το ρέμα, με εξαίρεση μόνο δύο κατάλληλα μελετημένα γεφυρώσεις στην αρχή του τμήματος και στο τέλος αυτού, στη θέση όπου το «Σκυλόρεμα» συμβάλει στο ρέμα «Σούρες». Έτσι η βελτιωμένη οδός ανεξαρτητοποιείται από οποιαδήποτε ακραία πλημμυρική συμπεριφορά του ρέματος και αποφεύγεται οριστικά η πιθανότητα καταστροφής του έργου και ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Ακολούθως βελτιώνεται η υφιστάμενη ΠΕΟΑΘ για συνολικό μήκος 7,40 χλμ. Οι εργασίες για την αποκατάσταση και την προσαρμογή του οδικού δικτύου στα νέα δεδομένα, είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και κυκλοφορίας, κυρίως προς και από Θήβα, και συνακόλουθα για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής που σήμερα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσχέρειες.

«Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα κρίσιμο έργο για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής και την καλύτερη θωράκιση των πολιτών, σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων», επισημαίνει σχετικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

