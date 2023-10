Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Το ποσοστό συμμετοχής στον β' γύρο

Επίσημη ενημέρωση για τη συμμετοχή στον β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Στο 31,2% ανέρχεται η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών έως τις 17:30, έναντι 42,6% που ήταν κατά την πρώτη Κυριακή, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνος.

Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, ολοκληρώθηκε η μετάδοση του 72% των εκλογικών τμημάτων και έχουν ψηφίσει 1.765.000 ψηφοφόροι.

