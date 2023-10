Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: LIVE τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα των εκλογών στους Δήμους και στις Περιφέρειες, σε όλη την επικράτεια.

Έκλεισαν στις 19:00 οι κάλπες του β' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και αμέσως άρχισε η διαλογή των ψήφων.

Στο 31,2% ανερχόταν η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών έως τις 17:30, έναντι 42,6% που ήταν κατά την πρώτη Κυριακή, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνος, ο οποίος προσέθεσε ότι έως εκείνη την στιγμή, ολοκληρώθηκε η μετάδοση του 72% των εκλογικών τμημάτων και έχουν ψηφίσει 1.765.000 ψηφοφόροι.

Μέσα από διαδραστικούς πίνακες και χάρτες και σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, η Singular Logic δίνει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 σε όλη την επικράτεια.