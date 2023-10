Κόσμος

Μέση Ανατολή: Κοινή δήλωση των “27” της ΕΕ

Τα κράτη-μέλη της Ένωσης στη δήλωσή τους που αντικατοπτρίζει την κοινή θέση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη Χαμάς και τις βάναυσες και αδιάκριτες τρομοκρατικές επιθέσεις της σε ολόκληρο το Ισραήλ και εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τις απώλειες ζωών. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο» τονίζουν τα 27 κράτη-μέλη στη δήλωσή τους που αντικατοπτρίζει την κοινή θέση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι 27 τονίζουν « έντονα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το ανθρωπιστικό και το διεθνές δίκαιο απέναντι σε τέτοιες βίαιες και αδιάκριτες επιθέσεις» υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα «τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας όλων των αμάχων ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».

Παράλληλα, η ΕΕ καλεί τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους χωρίς καμία προϋπόθεση και επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Επισημαίνεται ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να υποστηρίζει τους αμάχους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στη Γάζα σε συντονισμό με τους εταίρους, διασφαλίζοντας ότι δε γίνεται κατάχρηση της βοήθειας από τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι 27 τονίζουν ότι «είναι κρίσιμο να αποτραπεί η περιφερειακή κλιμάκωση».

Επίσης, η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη σε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη που βασίζεται στη λύση των δύο κρατών μέσω ανανεωμένων προσπαθειών στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη ευρείας συνεργασίας με τις νόμιμες παλαιστινιακές αρχές καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης» καταλήγει η κοινή δήλωση.

