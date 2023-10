Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα στην άμυνα για το “τριφύλλι”

Δεν λένε να... ηρεμήσουν φέτος στον Παναθηναϊκό απ' τα σερί προβλήματα στο κέντρο της άμυνάς τους. Νοκ άουτ ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Δεν λένε να... ηρεμήσουν φέτος στον Παναθηναϊκό απ' τα σερί προβλήματα στο κέντρο της άμυνάς τους, καθώς μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Χόρντουρ Μάγκνουσον στον αγώνα της 25ης Σεπτεμβρίου με την ΑΕΚ (ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο), αλλά και τους κατά καιρούς μυϊκούς τραυματισμούς των Μπαρτ Σένκεφελντ και Τιν Γεντβάι, προέκυψε και νέο σοβαρό «θέμα» με τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής Αμερικανός στόπερ, θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα, καθώς είχε τραυματιστεί στις 28 Σεπτεμβρίου στο εκτός έδρας 4-1 του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης κι εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε νέο κύκλο εξετάσεων.

Από αυτές διαπιστώθηκε ότι το οστικό οίδημα στην ποδοκνημική δεν έχει υποχωρήσει. Όπερ σημαίνει ότι θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε θεραπεία, θα φορέσει για ένα διάστημα τη γνωστή προστατευτική μπότα και ο χρόνος επιστροφής του υπολογίζεται περίπου σε ένα μήνα.

Ως εκ τούτου οι «πράσινοι» μένουν πλέον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με δύο διαθέσιμους στόπερ «πρώτης γραμμής» (Σένκεφελντ, Γεντβάι), συν τον Βραζιλιάνο Γουίλιαν Αράο -που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο κέντρο της άμυνας- και τον 21χρονο Γιώργο Σιδερά κι ενώ αμέσως μετά τη διακοπή ακολουθούν δύο ματς «φωτιά»:

Στις 22/10 το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και στις 26/10 το εντός έδρας ματς με τη Ρεν για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

