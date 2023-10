Πολιτική

Exit Poll - Θεσσαλονίκη: Ο Αγγελούδης κερδίζει τον Ζέρβα με μεγάλη διαφορά

Με διαφορά από 26 έως 34 ποσοστιαίες μονάδες, ο Στέλιος Αγγελούδης προηγείται του νύν δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα σύμφωνα με το exit poll της Interview.

Στο exit poll της Interview για την POLITIC, ο Στέλιος Αγγελούδης είναι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, καθώς στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών επικρατεί του Κωνσταντίνου Ζέρβα με διαφορά η οποία κυμαίνεται περίπου στις 30 μονάδες.

Ειδικότερα, η μικρότερη διαφορά μεταξύ των δύο υποψήφιων δημάρχων είναι στις 26 μονάδες (63% Αγγελούδης – 37% Ζέρβας) και η μεγαλύτερη είναι στις 34 μονάδες (67% Αγγελούδης – 33% Ζέρβας).

Κυριαρχία Αγγελούδη στις μετακινήσεις ψηφοφόρων

Μεγάλο είναι το ποσοστό της συσπείρωσης τόσο του Κ. Ζέρβα (90%) όσο και του Στ. Αγγελούδη, ο οποίος αγγίζει σχεδόν το 100% (97,9%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα που σχετίζεται με τις μετακινήσεις ψηφοφόρων, οι οποίοι την πρώτη Κυριακή ψήφισαν άλλη παράταξη. Το 94,4% των ψηφοφόρων του Σπύρου Πέγκα στηρίζει τον Στ. Αγγελούδη έναντι του 5,6% το οποίο ψηφίζει τον Κ. Ζέρβα. Όσον αφορά τους ψηφοφόρους του Δρόσου Τσαβλή, το 80,4% ενισχύει την υποψηφιότητα του Στ. Αγγελούδη ενώ το 19,6% ψηφίζει υπέρ του Κ. Ζέρβα.

Στον Αγγελούδη σχεδόν το 1/3 των ψηφοφόρων της ΝΔ

Αξιοσημείωτη είναι η συσπείρωση του κεντροαριστερού χώρου στο πρόσωπο του Στ. Αγγελούδη καθώς 9 στους 10 ψηφοφόρους των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψηφίζει τον επικεφαλής της παράταξης «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη». Η αντίστοιχη συσπείρωση της ΝΔ στην υποψηφιότητα του Κ. Ζέρβα αγγίζει το 71,5% ενώ το 28,5% στηρίζει τον Στ. Αγγελούδη.

