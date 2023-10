Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα: Νίκη στο ρελαντί για τους Αχαιούς

Οι γηπεδούχοι πήραν τεράστια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν το παιχνίδι.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του για την Basket League ο Προμηθέας, που επικράτησε εύκολα με 87-75 της Καρδίτσας στην Πάτρα, σε αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Άντονι Κάουαν με 15 πόντους ενώ από 13 πόντους σημείωσαν οι Λίνος Χρυσικόπουλος και Χάιμε Ετσενίκε.

Για την Καρδίτσα ο Νίκος Δίπλαρος είχε 18 πόντους ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Σακ Μπιουκάναν.

Τα δεκάλεπτα: 37-10, 48-26, 66-50, 87-75

Ο Προμηθέας «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο καθώς προηγήθηκε με 21-4 στο 4΄ ενώ έκλεισε το δεκάλεπτο στο +27 (37-10). Η Καρδίτσα προσπάθησε να αντιδράσει και ως ένα σημείο τα κατάφερε αφού κέρδισε τη δεύτερη (16-11), την τρίτη περίοδο (24-18) και την τέταρτη περίοδο (25-21), αλλά η διαφορά των 27 πόντων του πρώτου δεκαλέπτου ήταν πολύ μεγάλη για να έχει ελπίδες για κάτι περισσότερο.

Διαιτητές: Τηγάνης-Γερακίνης-Κατωτικίδης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Παπαθεοδώρου): Κόνιαρης 11 (1), Χρυσικόπουλος 13 (3), Ετσενίκε 13, Κούρουτς 8 (2), Χέιλ 8 (1), Ρέινολντς 6 (2), Κάουαν 15, Πλώτας 2, Μπαζίνας 2, Πρέκας, Κόφι 8, Καραγιαννίδης 1

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 9, Μπιουκάναν 16, Κλάσεν 4, Σμιθ 9 (1), Καμπερίδης 5 (1), ΜακΚάλουμ 2, Μαλέλης, Δίπλαρος 18 (4), Χρηστίδης 2, Τσούκας, Σάιμπερτ 10 (2)

