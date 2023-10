Κόσμος

Ισραηλινός συνταγματάρχης στον ΑΝΤ1: Ο πόλεμος με τη Χαμάς θα “τραβήξει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γκολάν Βαχ, που βρέθηκε στο φεστιβάλ και το κιμπούτς όπου σφαγιάστηκαν Ισραηλινοί, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη.

-

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μόλις 800 μέτρα από τη Γάζα, εκεί όπου χτυπούν τις θέσεις της Χαμάς οι ισραηλινές δυνάμεις από γης και αέρος, συνάντηση τον Γκολάν Βαχ, ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Ισραήλ, Χρήστος Μαζανίτης. Είναι ο Συνταγματάρχης της ομάδας διάσωσης του Ισραηλινού Στρατού που βρέθηκε το προηγούμενο Σάββατο στη σφαγή της κοινότητας Μπεέρι, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι.

Ο Γκολάν Βαχ αναφέρθηκε στη δράση της ομάδας του σε πολλά μέρη του πλανήτη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Τουρκία, αναφέροντας ότι, έχουν σώσει πολλούς μουσουλμάνους, όπως για παράδειγμα τους Τούρκους μετά τους σεισμούς.

Για το φεστιβάλ όπου πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και το μακελειό στο κιμπούτς Μπεέρι δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για τα όσα είδε, τα οποία χαρακτήρισε «φρικιαστικά». Έκανε λόγο για «απερίγραπτες εικόνες» και «σκοτωμένα μωρά».

Στο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ο συνταγματάρχης είπε ότι, «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ζούμε χωρίς απειλή πλέον. Ότι θα μπούμε μέσα για να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Δεν θέλουν να ζήσουν ειρηνικά μαζί μας. Θέλουν να μας σκοτώσουν όλους», είπε για τη Χαμάς, υπογραμμίζοντας ότι θέλουν να «ξεφτιλίσουν» τους Ισραηλινούς.

Όπως τόνισε, «αυτήν τη φορά ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς είναι διαφορετικός και θα τραβήξει σε βάθος χρόνου».

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

Χατζηδάκης για συντάξεις δικαστικών: Προκλητική, οποιαδήποτε αύξηση εκτός ορίων

Φλώρινα: Αμάξι καρφώθηκε σε άγαλμα - Δύο νεκροί (εικόνες)