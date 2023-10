Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Νίκη στο... πάρα πέντε για τους ερυθρόλευκους

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της μαχητικής, ΑΕΚ, υποχρεώνοντας την Ένωση στη δεύτερη ήττα της.

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι στο κεκλεισμένων των θυρών ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός εξαργύρωσε την εμπιστοσύνη στο μακρινό σουτ στο τελευταίο δίλεπτο, όταν με 3/3 τρίποντα, δια χειρός Λαρεντζάκη, Γουόκαπ και Κάναν, «κλείδωσε» τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 79-71 της μαχητικής, ΑΕΚ, υποχρεώνοντας την Ένωση στη δεύτερη ήττα της.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φάνηκε -όπως και με την Μπαρτσελόνα- χωρίς λύσεις, επηρεασμένη από τις απουσίες των ΜακΚίσικ, Σίκμα και Γκος, αλλά αυτή τη φορά βρήκε το σουτ που έψαχνε με τους Καταλανούς στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και πλέον αήττητη στο πρωτάθλημα επικεντρώνεται στη δύσκολη... διαβολοβδομάδα που ακολουθεί στη Euroleague (με Αρμάνι Μιλάνο εκτός και Παρτιζάν εντός).

Μεγάλη εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος άγγιξε το νταμπλ νταμπλ (16π., 8ρ.), ενώ 14 πρόσθεσε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και 12 ο Τόμας Γουόκαπ.

Στον αντίποδα η ΑΕΚ πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της για ένα σπουδαίο «διπλό», αλλά εκτός από τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (23π.) δεν εμφάνισε άλλη απειλή...

Τα δεκάλεπτα: 16-12, 36-33, 59-54, 79-71

Ο Ολυμπιακός βρήκε στο πρώτο δεκάλεπτο ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το 10΄ (16-12). Η ΑΕΚ ανέβασε την παραγωγικότητα της στο δεύτερο δεκάλεπτο, βασιζόμενη στις επιθετικές πρωτοβουλίες του Κουζμίνσκας και παρά το γεγονός ότι της έλειψε το τρίποντο (1/9) έμεινε σε απειλητική θέση μέχρι το ημίχρονο (36-33).

Με τον Κουζμίνσκας να βρίσκει ρυθμό από τα 6,75, η Ένωση πέρασε μπροστά στο σκορ στο 25΄ (46-47), αλλά το ξέσπασμα του Πίτερς έδειξε να καθαρίζει το ματς για τον Ολυμπιακό, καθώς με επιμέρους σκορ 13-7 έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +5 (59-54).

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν τράβηξαν το πόδι από το... γκάζι και στο 32΄ βρέθηκαν στο +11 (65-54), αλλά και πάλι η ΑΕΚ είχε τις λύσεις... Η Ένωση ισοφάρισε σε 65-65 με τρίποντο του Νετζήπογλου, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που όπως με την Μπαρτσελόνα έτσι και απόψε έδειξε τάσεις κούρασης και αυτοχειρίας. Ωστόσο, Λαρεντζάκης, Γουόκαπ και Κάναν ευστόχησαν σε τρία σερί τρίποντα, βγάζοντας τον Ολυμπιακό από τη δύσκολη θέση...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Τεφτίκης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12 (2), Κάναν 8 (2), Φαλ 4, Παπανικολάου 11, Πίτερς 16 (2), Λούντζης 3, Λαρεντζάκης 14 (2), Πάπας, Μπραζντέικις 2, Μιλουτίνοβ 9.

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Τίλμαν 10, Χολ 3 (1), Νετζήπογλου 3 (1), ΜάκΛεμορ 5, Κουζέλογλου 2, Φλιώνης 7 (1), Κουζμίνσκας 23 (4), Καμπενγκέλε 7, ΜακΡέι 11.

