Εκλογές – Αθήνα: Μπροστά ο Δούκας από τον Μπακογιάννη

Τα πρώτα αποτελέσματα δίνουν προβάδισμα στον Χάρη Δούκα. Ζωντανή ροή των αποτελεσμάτων.

Προηγείται ο Χάρης Δούκας του Κώστα Μπακογιάννη στην καταμέτρηση των πρώτων αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Με την ενσωμάτωση στο 62,16% ο Χάρης Δούκας προηγείται με ποσοστό 55,89% έναντι του 44,22% του Κώστα Μπακογιάννη.

Στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Κώστας Μπακογιάννης είχε συγκεντρώσει ποσοστό 41,35% έναντι του 14,19% που είχε συγκεντρώσει ο Χάρης Δούκας.

Η ζωντανή ροή των αποτελεσμάτων από το υπουργείο Εσωτερικών

Δείτε live τα αποτελέσματα για τις Περιφερειακές Εκλογές:

*Για να δειτε αποτελέσματα του β' γύρου, πατήστε την επιλογή "Περιφέρειες - Συγκεντρωτικά"

