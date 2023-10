Πολιτική

Μπακογιάννης: Δική μου ευθύνη η ήττα - Φεύγω με το κεφάλι ψηλά

Η πρώτη δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη μετά την ήττα του στις δημοτικές εκλογές.

Τα συγχαρητήριά του στον νέο δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, εξέφρασε ο Κώστας Μπακογιάννης. Όπως ο ίδιος είπε, επικοινώνησε μαζί του και τον συνεχάρη για τη νίκη του, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκεται στη διάθεσή του για την ομαλή μετάβαση του δήμου.

Στο τέλος ευχαρίστησε τους Αθηναίους για την «ευκαιρία ζωής» που του έδωσαν, όταν τον εξέλεξαν για δήμαρχο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε:

«Πριν από λίγο, επικοινώνησα με τον εκλεγμένο δήμαρχο Αθηναίων, τον κ. Χάρη Δούκα και του έδωσα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τη μεγάλη του νίκη. Είχα την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για τον πολύ καλό, ουσιαστικό προεκλογικό μας αγώνα. Και ασφαλώς να τον διαβεβαιώσω πως και η ομάδα μου και εγώ, είμαστε στην απόλυτη διάθεσή του, ώστε να οργανώσουμε μια συγκροτημένη και σοβαρή μετάβαση.

Θα ήθελα να πω ακόμα, πως θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου, τον συνδυασμό, τους συνεργάτες, τους εθελοντές, όλες και όλους που μας υποστήριξαν. Έκαναν έναν καταπληκτικό αγώνα. Η ευθύνη του αποτελέσματος φέρει αποκλειστικά εμένα. Και κάτι ακόμη προς όλους τους Αθηναίους και όλες τις Αθηναίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία μιας ζωής και μου επιτρέψατε να σας υπηρετήσω. Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα, με το κεφάλι ψηλά».

