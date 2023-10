Πολιτική

Εκλογές – Κασσελάκης: Απόψε είναι η πρώτη μεγάλη ρωγμή του καθεστώτος Μητσοτάκη

Το πρώτο σχόλιο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το εκλογικό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Από τις ΗΠΑ, όπου προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 20:00, ώρα Ελλάδος, έκανε το πρώτο σχόλιό του για το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Πριν από τον πρώτο γύρο είπα αυτό που δεν έχει πει κανένας αρχηγός κόμματος ποτέ:

Στον δεύτερο γύρο, θα στηρίξουμε κάθε προοδευτικό υποψήφιο.

Την περασμένη Κυριακή το επανέλαβα με πάθος.

Αυτός είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η Σύγχρονη Αριστερά: Με μία φωνή, συνταχθήκαμε με την πρόοδο, με τον άνθρωπο, χωρίς συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και χωρίς ανταλλάγματα.

Να τι κάνει ο προοδευτικός κόσμος όταν ενώνεται. Διώχνει γόνους, ημετέρους, διεφθαρμένους.

Απόψε είναι η πρώτη νύχτα χαράς. Απόψε είναι η πρώτη μεγάλη ρωγμή του καθεστώτος Μητσοτάκη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

