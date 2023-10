Πολιτική

Θεσσαλονίκη – Ζέρβας: Απολύτως σεβαστό το εκλογικό αποτέλεσμα

«Θα είμαι στη διάθεση του νέου δημάρχου για οτιδήποτε χρειαστεί. Η Θεσσαλονίκη πάνω από όλα», υπογράμμισε ο απερχόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης,

Συναισθηματικά φορτισμένος και εμφανώς συγκινημένος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας αναγνώρισε την ήττα του από τον αντίπαλο του, Στέλιο Αγγελούδη, στον β’ γύρο των εκλογών και τον συνεχάρη για τη νίκη του.

Ο κ. Ζέρβας, στις πρώτες του δηλώσεις του μετά το κλείσιμο της κάλπης, ανέφερε καταληκτικά “η Θεσσαλονίκη πάνω απ’ όλα”.

Νωρίτερα, κατά την άφιξη του στο προεκλογικό κέντρο της παράταξής του “Ναι στη Θεσσαλονίκη”, δέχθηκε χειροκροτήματα και αγκαλιές από φίλους και στελέχη της παράταξης.

“Σε όλη μου τη διαδρομή στον Δήμο Θεσσαλονίκης είχα γνώμονα μόνο ένα πράγμα, την εξέλιξη της πόλης: Εξέλιξη πολιτική, κοινωνική, αναπτυξιακή. Δεν κρύφτηκα ποτέ ούτε φυγομάχησα, ακόμα κι όταν έπρεπε να πάρω προσωπικό κόστος. Κι η πόλη με τίμησε για αυτό, εκλέγοντάς με δήμαρχό της” δήλωσε αρχικά μπροστά στις κάμερες.

Στη συνέχεια έκανε έναν σύντομο απολογισμό της θητείας του στον δημαρχιακό θώκο λέγοντας ότι “τέσσερα χρόνια μετά, είμαι περήφανος, γιατί μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον, που ναρκοθετήθηκε από την απλή αναλογική, η Θεσσαλονίκη είναι όρθια και με σημαντικές προοπτικές”.

Όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας τόνισε ότι “η σημερινή κρίση των πολιτών είναι πλήρως σεβαστή. Δεν είμαι πολιτικός, για να κινούμαι με βάση τον πολιτικό χρόνο. Αλλά ένας πολίτης, ανάμεσα σε ίσους, που τον εμπιστευτήκατε να παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη. Και αυτό ακριβώς έκανα”

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συνεχάρη τον νικητή της μονομαχίας για τον δήμο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη και συμπλήρωσε ότι “είμαι περήφανος που δεν θα αρχίσει την προσπάθειά του από το μηδέν. Εύχομαι να πιάσει το νήμα από εκεί που το αφήσαμε και να προχωρήσει όλα τα μεγάλα έργα, όλα τα έργα της καθημερινότητας. Κάναμε πολλή δουλειά και δεν πρέπει να πάει χαμένη”

Κλείνοντας, ο κ. Ζέρβας ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους φίλους του και τους συνεργάτες του για την εκλογική μάχη που έδωσαν. “Θα είμαι στη διάθεση του νέου δημάρχου για οτιδήποτε χρειαστεί. Η Θεσσαλονίκη πάνω από όλα” ανέφερε καταληκτικά.

