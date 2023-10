Πολιτική

Εκλογές: Θρίλερ σε 4 Δήμους για λίγες ψήφους

Πλημμυροπαθής Δήμος άλλαξε χέρια για 11 ψήφους. Σε ποιους άλλους Δήμους κρίνεται στο νήμα η νίκη.

Σε ντέρμπι εξελίχθηκε η αναμέτρηση της β' Κυριακής των εκλογών, σε τέσσερις δήμους της χώρας με τη διαφορά σε ψήφους ανάμεσα στους δύο υποψηφίους να είναι ακόμα και οριακά διψήφια.

Στον Δήμο Τυρνάβου με ενσωματωμένο το 97,92%, καθώς απομένει η καταμέτρηση σε ένα εκλογικό τμήμα, ο Αστέριος Τσικριτσής προηγείται με μόλις 40 ψήφους, του Αθανάσιου Αμάρι Σάμερ (5.767 έναντι 5.727), ενώ πριν ενσωματωθούν τα δύο τελευταία τμήματα η διαφορά υπέρ του κ. Τσικριτσή ήταν δύο ψήφοι!

Στον πλημμυρόπληκτο Δήμο Παλαμά Καρδίτσας, με την ενσωμάτωση στο 100% νέος δήμαρχος είναι ο Σωκράτης Δασκαλόπουλος ο οποίος κέρδισε τον νυν δήμαρχο με μόλις 11 ψήφους διαφορά. Συγκεκριμένα ο κ. Δασκαλόπουλος πήρε 50,06% και 4.575 ψήφους έναντι 49,94% και 4.564 ψήφους που έλαβε ο Γιώργος Σακελλαρίου.

Στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με ενσωματωμένα τα 62 από τα 63 εκλογικά τμήματα προηγείτο ο Γιάννης Τομπούλογλου με 50,54% και 5.073 ψήφους του νυν δημάρχου Γιάννη Βούρου που λελάμβανε ποσοστό 49,46% και 4.965 ψήφους, ενω με την καταμέτρηση και του τελευταίου τμήματος, ο κ. Τομπούλογλου αναδείχθηκε Δήμαρχος με διαφορά 90 ψήφων και ποσοστό 50,44%.

Το τέταρτο θρίλερ εξελισσοταν στον Δήμο Καστοριάς όπου ο νυν δήμαρχος Ιωάννης Κορεντσίδης προηγείτο με 50,39% και 8.228 ψήφους του Γρηγόρη Γρηγοριάδη που ελάμβανε 49,61% και 8.102 ψήφους ενώ απέμεναν δύο εκλογικά τμήματα (ενσωμάτωση 97,98%), ωστόσο με την ενσωμάτωση και εκείνων οριστικοποιήθηκε η νίκη του κ. Κορεντσίδη με 50,50% και διαφορά 178 ψήφων.

Εν τω μεταξύ, στον Δήμο Αιγιάλειας στην Αχαϊα ο Δημήτρης Καλογερόπουλος πήρε ποσοστό 50,21% και 11.717 ψήφους, κερδίζοντας τον Δήμο, ενώ ο έτερος υποψήφιος, Χρήστος Γούτος, πήρε 11.619 ψήφους (μόλις 98 λιγότερες) και ποσοστό 49,79%.





