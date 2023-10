Κόσμος

Ισραήλ – Γάζα: Επικοινωνία Μητσοτάκη με Αλ Σίσι

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί μια ανθρωπιστική κρίση.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης και διάχυσης της κρίσης σε ολόκληρη την περιοχή.

