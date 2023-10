Κόσμος

ΗΠΑ: Φρικτή δολοφονία 6χρονου παλαιστίνιου - Αποδίδεται σε μίσος κατά της Χαμάς

Ο δράστης φέρεται να φώναζε "Εσείς οι μουσουλμάνοι πρέπει να πεθάνετε", όταν επιτέθηκε σε μάνα και γιο.

Οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εγκλήματα μίσους σε άνδρα 71 ετών την Κυριακή, καθώς φέρεται να μαχαίρωσε μουσουλμάνα και τον μικρό γιο της, έξι ετών, σε μικρή απόσταση από το Σικάγο (βορειοανατολικά), επίθεση που η αστυνομία θεωρεί ότι συνδέεται με τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το παιδί, που δέχτηκε 26 μαχαιριές, υπέκυψε στο νοσοκομείο, ωστόσο η μητέρα του, 32 ετών, αναμένεται να επιζήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Γουίλ (Ιλινόι), στην οποία η επίθεση χαρακτηρίζεται «ειδεχθής».

«Οι ερευνητές μπόρεσαν να εξακριβώσουν ότι τα δυο θύματα αυτής της βάρβαρης επίθεσης έγιναν στόχος του υπόπτου επειδή ήταν μουσουλμάνοι και εξαιτίας της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στην οποία εμπλέκονται η Χαμάς και οι Ισραηλινοί», αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται πως το έγκλημα διαπράχθηκε περίπου 64 χιλιόμετρα δυτικά από το Σικάγο.

Το γραφείο του σερίφη δεν δημοσιοποίησε την ιθαγένεια των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με το γραφείο στο Σικάγο του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR), το παιδί ήταν Παλαιστινιοαμερικανός.

Η γυναίκα μπόρεσε να τηλεφωνήσει στο 911 (στην άμεση δράση) προσπαθώντας να απωθήσει τον δράστη.

«Οι βοηθοί εντόπισαν τα δυο θύματα στο εσωτερικό της κατοικίας, σε υπνοδωμάτιο. Τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στα στήθη, στους κορμούς και στα άνω άκρα τους», πάντα σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή, αφαιρέθηκε από την κοιλιακή χώρα του παιδιού οδοντωτό μαχαίρι στρατιωτικού τύπου με λάμα 15 εκατοστών.

Ο επικεφαλής του γραφείου του CAIR στο Σικάγο, ο Άχμεντ Ρεχάμπ, δήλωσε στον Τύπο ότι ο δράστης χτύπησε την πόρτα των θυμάτων και αρχικά προσπάθησε να στραγγαλίσει τη γυναίκα λέγοντάς της «εσείς, οι μουσουλμάνοι, πρέπει να πεθάνετε», επικαλούμενος SMS που έστειλε η γυναίκα στον πατέρα του δολοφονημένου αγοριού από το κρεβάτι της στο νοσοκομείο.

