Κόσμος

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σκότωσε διοικητή της Χαμάς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο ισραηλινός στρατός έφτασε στον εντοπισμό του και βομβάρδισε το κτήριο μέσα στο οποίο βρισκόταν.

-

Μια ανακοίνωση του IDF ανέφερε ότι σκότωσε τον Ματέζ Εΐντ, διοικητή του νότιου στρατιωτικού τομέας της εθνικής πτέρυγας ασφαλείας της Χαμάς. Ο επιτελής φέρεται να εξουδετερώθηκε την Κυριακή σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Μάλιστα οι ισραηλινοί ανήρτησαν βίντεο στο οποίο φαίνεται ο βομβαρδισμός του κτιρίου μέσα στο οποίο από ό,τι είπαν, ήταν ο διοικητής της Χαμας. Στη δήλωση αναφέρεται ότι αξιοποιήθηκαν «ακριβείς πληροφορίες» με σκοπό και αποτέλεσμα τον εντοπισμό του νότιου διοικητή της Χαμάς.

Μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και αεροσκάφη των IDF επιτέθηκαν επίσης την Κυριακή εναντίον 250 τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Πλήχθηκαν στρατιωτικές βάσεις, παρατηρητήρια και θέσεις εκτόξευσης ρουκετών που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

IDF elimina Matez Eid, comandante do Distrito Militar Sul da ala de seguranca nacional do Hamas, que teria sido morto hoje cedo por um ataque aereo israelense na Faixa de Gaza.



Jatos de combate, helicopteros de combate e aeronaves das FDI tambem atacaram hoje 250 alvos… pic.twitter.com/YMCy2BajJK — Herrera ? (@HerreraNews1) October 15, 2023

Ανάλυση της σημασίας της είδησης αυτής από τον διακεκριμένο διεθνολόγο Κωνσταντίνο Φίλη στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα"

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιστίνη - Αμπάς: Οι ενέργειες της Χαμάς δεν μας εκπροσωπούν

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Χάρης Δούκας: Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας