Πειραιάς: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Πώς συνέβη το τροχαίο που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:45 το πρωί της Δευτέρας 16 Οκτωβρίου στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Αγίου Δημητρίου, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής, 38 ετών.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

