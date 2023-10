Πολιτική

Αυτοδιοικητικές Εκλογές: πόσες γυναίκες κέρδισαν τη δημαρχία

Καμία γυναίκα δεν εκλέχθηκε περιφερειάρχης στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν ολοκληρωθεί και μεταξύ των εκλεγμένων δημάρχων είναι και 22 γυναίκες εξελέγησαν στους 332 Δήμους της χώρας σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα ενώ καμία δεν εξελέγη περιφερειάρχης.

Ο αριθμός είναι αυξημένος από τις εκλογές του 2019 που είχαν αναδειχθεί 17 γυναίκες δήμαρχοι και στις αναμετρήσεις του 2014 μόλις 15.

Αναλυτικά, γυναίκες δημάρχους θα έχουν οι εξής δήμοι:

Στον Δήμο Αμφίκλειας η κυρία Αθανασία Στιβακτή κατάφερε να επανεκλεγεί συγκεντρώνοντας 55% από τον πρώτο γύρο.

η κυρία κατάφερε να επανεκλεγεί συγκεντρώνοντας 55% από τον πρώτο γύρο. Από τον πρώτο γύρο επανεξελέγη και η Ευανθία Πλιάκου στον Δήμο Βισαλτίας

στον Δήμο Στην Γαύδο επανεξελέγη η Μανωλία Στεφανάκη με 134 ψήφους που αντιστοιχεί στο 59,03%

Στον Δήμο Δέλτα η κυρία Γερακίνα Μπισμπίνα κέρδισε τελικά την μάχη με ποσοστό 50,19%

η κυρία κέρδισε τελικά την μάχη με ποσοστό 50,19% Στον Διόνυσο επικράτησε η Κατερίνα Μαϊχόσογλου με 56,1% και ανέτρεψε τον νυν δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη

επικράτησε η με 56,1% και ανέτρεψε τον νυν δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη Στου Ζωγράφου νέα δήμαρχος αναδείχθηκε η Τίνα Καφατσάκη με 54,43% στον β γύρο

νέα δήμαρχος αναδείχθηκε η με 54,43% στον β γύρο Στον Δήμο Ιλίου η Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου κέρδισε την μάχη στον β γύρο με 58,1% και θα είναι η νέα δήμαρχος

η κέρδισε την μάχη στον β γύρο με 58,1% και θα είναι η νέα δήμαρχος Στον Δήμο Καλαμαριάς νέα δήμαρχος αναδείχθηκε η κυρία Χρύσα Αράπογλου πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

νέα δήμαρχος αναδείχθηκε η κυρία πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στον Δήμο Κασσάνδρας επανεξελέγη η Αναστασία Χαλκιά Δημητροπούλου

επανεξελέγη η Στην Κέα επανεξελέγη η Ειρήνη Βελισσαροπούλου

επανεξελέγη η Στον Δήμο Λαγκαδά νέα δήμαρχος ανεδείχθη η Νίκη Ανδράδου

νέα δήμαρχος ανεδείχθη η Στην Λήμνο νέα δήμαρχος αναδείχθηκε η Ελεονώρα Γεώργα που εκθρόνισε τον νυν δήμαρχο Δημήτρη Μαρινάκη

Νέα Δήμαρχος Μετσόβου εξελέγη η Χριστίνα – Μαρία Αβέρωφ

εξελέγη η Στην Πεντέλη εξελέγη η Νατάσσα Κοσμοπούλου η οποία θα διαδεχθεί την κυρία Δήμητρα Κεχαγιά

εξελέγη η η οποία θα διαδεχθεί την κυρία Δήμητρα Κεχαγιά Στον Δήμο Οιχαλίας επανεξελέγη η Παναγιώτα Γεωργακοπούλου με 51,79%

επανεξελέγη η με 51,79% Στην Ραφήνα νέα δήμαρχος εξελέγη η Δήμητρα Τσεβά Μήλα

νέα δήμαρχος εξελέγη η Στις Σέρρες η Βαρβάρα Μητλιάγκα κέρδισε τον νυν δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη

η κέρδισε τον νυν δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη Στην Σίφνο επανεξελέγη η Μαρία Ναδάλη

επανεξελέγη η Την επανεκλογή της πέτυχε και η δήμαρχος Σκύδρας Αικατερίνη Ιγνατιάδου

Νέα δήμαρχος Σπετσών αναδείχθηκε η Ευγενία Φραγγιά

αναδείχθηκε η Στην Τήλο επανεξελέγη η Μαρία Καμμά

επανεξελέγη η Στην Χαλκίδα επανεξελέγη η Ελένη Βάκα