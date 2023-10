Πολιτική

Εκλογές - Κασσελάκης: Επόμενος σταθμός ευρωοεκλογές

Νέα ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Με ένα βίντεο-μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται από χθες, ο Στέφανος Κασσελάκης στον απόηχο των αποτελεσμάτων του β' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών δηλώνει υπερήφανος για τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο, που «σήκωσε ανάστημα και έδειξε ότι είμαστε πλειοψηφία». Υπερήφανος για τη «σύγχρονη αριστερά», όπως τονίζει, «που έδειξε ότι όταν ακομπλεξάριστα λέμε, πριν καν την πρώτη Κυριακή, ότι "είμαστε με τον προοδευτικό κόσμο, με τους προοδευτικούς υποψηφίους χωρίς αστερίσκους", δείτε τι γίνεται».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι «η πρώτη μεγάλη ρωγμή έγινε» και σημειώνει: «Πάμε τώρα, επόμενο σταθμό τις ευρωεκλογές. Πάμε δυνατά».

Αναλυτικά ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας απόψε σήμερα σε μια γιορτή όχι μόνο της δημοκρατίας, αλλά και του δημοκρατικού κόσμου, του προοδευτικού κόσμου, ο οποίος σήκωσε ανάστημα και έδειξε οτι είμαστε η πλειοψηφία. Και είμαι υπερήφανος και για τη σύγχρονη αριστερά η οποία έδειξε ότι όταν ακομπλεξάριστα λέμε, πριν καν την πρώτη Κυριακή, ότι "είμαστε με τον προοδευτικό κόσμο, με τους προοδευτικούς υποψηφίους χωρίς αστερίσκους", δείτε τι γίνεται. Αυτή η παντοδυναμία Μητσοτάκη, το μπλε κράτος, η ροή του χρήματος, το επιτελικό κράτος, η αλαζονεία, η οικογενειοκρατία στην πολιτική και στην οικονομία και στην κοινωνία, ξαφνικά λαμβάνει μια απάντηση.

Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για τη Θεσσαλία και τον Δήμητρα Κουρέτα. Με το που επιστρέψω στην Ελλάδα θα ξανά ανέβω στη Θεσσαλία, γιατί είναι προτεραιότητα μου οι πολίτες αυτής της περιφέρειας να βρουν επιτέλους δικαιοσύνη. Δε θα τη βρουν από τη ΝΔ, θα τη βρουν από εμάς που θα σταθούμε δίπλα τους έμπρακτα, όχι μόνο μέχρι να πάρουν αποζημίωση ή να ξελασπώσουν τα σπίτια τους αλλά μέχρι ο τόπος του να ανθίσει και πάλι.

Να συγχαρώ επίσης τον Χάρη Δούκα, τον Στέλιο Αγγελούδη, την Τίνα Καφατσάκη και τον Σίμο Ρούσσο και όλους τους προοδευτικούς υποψηφίους που πέτυχαν νίκες σήμερα.

Η πρώτη μεγάλη ρωγμή έγινε. Πάμε τώρα, επόμενο σταθμό τις ευρωεκλογές, πάμε δυνατά».

